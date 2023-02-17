Mehmetçik'ten anlamlı ziyaret: "Söz konusu çocuklar olunca..."

Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur!



Depremden sağ kurtarılan dört buçuk yaşındaki Fatma Ela Aşıcı’yı hastanede ziyaret eden asker amcaları, onunla oyunlar oynayarak Fatma Ela’mıza moral oldular. Seni Çok Seviyoruz Fatma Ela, yüzün hep gülsün... pic.twitter.com/pWVQkAEokP