Mehmetçik'ten anlamlı ziyaret: "Söz konusu çocuklar olunca..."
Depremlerde enkaz altından kurtulanlar ve kurtaranlar arasındaki bağ haya boyu devam edecek. Mehmetçik, depremden sağ kurtulan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret edip, onunla oyunlar oynadı.
Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkazdan sağ kurtarılan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret ederek onunla oyunlar oynadı, moral verdi.
"SÖZ KONUSU ÇOCUKLAR OLUNCA MEHMETÇİK İÇİN DÜNYA DURUR"
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twittter hesbından paylaşılan görüntüde, "Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur. Depremden sağ kurtarılan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret eden asker amcaları, onunla oyunlar oynayarak Fatma Ela'mıza moral oldular. Seni çok seviyoruz Fatma Ela, yüzün hep gülsün." ifadelerine yer verildi.
Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2023
Depremden sağ kurtarılan dört buçuk yaşındaki Fatma Ela Aşıcı’yı hastanede ziyaret eden asker amcaları, onunla oyunlar oynayarak Fatma Ela’mıza moral oldular. Seni Çok Seviyoruz Fatma Ela, yüzün hep gülsün... pic.twitter.com/pWVQkAEokP