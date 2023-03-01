Mehmetçik'ten depremzede Emir’e doğum günü sürprizi

Hatay Çadır Kent’inde yaşayan minik Emir’in doğum günü olduğunu öğrenen Mehmetçiklerimiz ve Emir’in arkadaşları, güzel bir organizasyonla ona sürpriz bir doğum günü hazırladı.

Mehmetçik'ten depremzede Emir’e doğum günü sürprizi

Deprem bölgesi Hatay'da depremzede Emir'in doğum günü Mehmetçiklerimiz tarafından kutlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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