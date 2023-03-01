Mehmetçik'ten depremzede Emir’e doğum günü sürprizi
Hatay Çadır Kent’inde yaşayan minik Emir’in doğum günü olduğunu öğrenen Mehmetçiklerimiz ve Emir’in arkadaşları, güzel bir organizasyonla ona sürpriz bir doğum günü hazırladı.
Mehmetçik'ten depremzede Emir’e doğum günü sürprizi pic.twitter.com/gljtzqMpNV— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 1, 2023
Deprem bölgesi Hatay'da depremzede Emir'in doğum günü Mehmetçiklerimiz tarafından kutlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# mehmetçik # depremzede1543 çocuk ailesine teslim edildi İstanbul Emniyeti teyakkuzda 3 gün arayla iki arkadaşını öldüren şüpheli İstanbul'da yakalandı Adnan Oktar Davası firarisi yurt dışına kaçarken havalimanında yakalandı