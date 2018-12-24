Düzce'de Melen Çayı'nda, daha önce flordan kaynakladığı açıklanan sızıntının nedeninin fuel oil olduğu, belediyenin atık su tesisinde yapılan çalışmalar sonucunda sorunun kısa sürede giderildiği bildirildi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Yeni Taşköprü mevkisindeki atık su tesislerinde incelemelerde bulundu. Tesisleri gezen Ay, yetkililerden bilgi aldı.



Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atıl durumdaki hastanenin kazan dairesindeki depo kapaklarının çalınması nedeniyle fuel oil tankından kanalizasyon hattına sızıntı olduğunu tespit ettiklerini, bunun da direkt arıtma tesisine geldiğini söyledi.



Durumu arıtma tesisindeki görevlilerin fark etmesi sonucu olaya müdahale edildiğini anlatan Ay, kısa sürede yapılan müdahale sonrası şu an için herhangi bir problemin olmadığını vurguladı.



Fuel oil kaçağı noktasının bulunduğunu aktaran Ay, "Orayı da körlemişler. Düzce Belediyemize gelen tüm sular, arıtma tesisimize gelmekte, burada biyolojik arıtma yapılarak Melen Çayı'na salınmaktadır. Yaptığımız incelemede suyun giriş ve çıkışında tüm denetlemelerin yapıldığını, 24 saat inceleme yapıldığını gördük. Herhangi bir problem yok, suyumuz arıtılarak Melen Çayı'na salınmaktadır. Suyumuz temiz bir şekilde akmaktadır. Melen suyumuz tertemiz İstanbul'a gitmektedir. İstanbul zaten bu aylarda bu suyu kullanmıyor, gerektiği zaman kullanıyor." diye konuştu.