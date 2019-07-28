Melikler yaylasında 3. Gökyüzü Gözlem Şenliği yapıldı

Gündüz kamp yaptılar, gece gökyüzünü izlediler.
Görüntüler, Isparta’nın Yenişarbademli ilçesi Melikler Yaylası'ndan.
3. Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne ilgi bu yılda yoğun oldu. Çok sayıda gökbilimcinin katıldığı etkinlikte gece boyunca gökyüzü izlendi.
Gökbilimciler katılımcılara, teleskop ile gezegen ve yıldız gözlemi yaptırdı.
Şenlikte Uğur İkizler kendi yaptığı el yapımı Türkiye’nin en büyük teleskopu ise dikkat çekti.
ulusal.com.tr
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