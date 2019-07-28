Perinçek: Üretim devrimi kurultayları yapacağız
Perinçek: Üretim devrimi kurultayları yapacağız
Cem Gürdeniz Ulusal Gönüllüleri ile buluştu
Cem Gürdeniz Ulusal Gönüllüleri ile buluştu
PKK'da çözülme hızlandı
PKK'da çözülme hızlandı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Melikler yaylasında 3. Gökyüzü Gözlem Şenliği yapıldı

Isparta’nın Yenişarbademli ilçesi Melikler yaylasında 3. Gökyüzü Gözlem Şenliği yapıldı. Melikler Yaylası, Türkiye’nin ölçülen en karanlık bölgesi olma özelliğini taşıyor.

Melikler yaylasında 3. Gökyüzü Gözlem Şenliği yapıldı
Gündüz kamp yaptılar, gece gökyüzünü izlediler.

Görüntüler, Isparta’nın Yenişarbademli ilçesi Melikler Yaylası'ndan.

3. Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne ilgi bu yılda yoğun oldu. Çok sayıda gökbilimcinin katıldığı etkinlikte gece boyunca gökyüzü izlendi.

Gökbilimciler katılımcılara, teleskop ile gezegen ve yıldız gözlemi yaptırdı.

Şenlikte Uğur İkizler kendi yaptığı el yapımı Türkiye’nin en büyük teleskopu ise dikkat çekti.


ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.