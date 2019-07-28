Isparta’nın Yenişarbademli ilçesi Melikler yaylasında 3. Gökyüzü Gözlem Şenliği yapıldı. Melikler Yaylası, Türkiye’nin ölçülen en karanlık bölgesi olma özelliğini taşıyor.

Gündüz kamp yaptılar, gece gökyüzünü izlediler.Görüntüler, Isparta’nın Yenişarbademli ilçesi Melikler Yaylası'ndan.3. Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne ilgi bu yılda yoğun oldu. Çok sayıda gökbilimcinin katıldığı etkinlikte gece boyunca gökyüzü izlendi.Gökbilimciler katılımcılara, teleskop ile gezegen ve yıldız gözlemi yaptırdı.Şenlikte Uğur İkizler kendi yaptığı el yapımı Türkiye’nin en büyük teleskopu ise dikkat çekti.