Kırklareli'nde hayvansever iş kadını Melis Sezer, sektör değişikliği nedeniyle üretimin durduğu fabrikasının kapısını sokak hayvanlarına açtı.

Kırklareli'nde hayvansever iş kadını Melis Sezer, sektör değişikliği nedeniyle üretimin durduğu fabrikasının kapısını sokak hayvanlarına açtı.



Babaeskili Melis Sezer (40), babasının kurduğu şirketlerin başına geçmesi sonrası iş kolundaki ayçiçeği yağı üretimini durdurdu. Sektörel değişiklik nedeniyle içerisinde siloların, yağ kazanlarının bulunduğu fabrikada üretime ara verildi.





Hayvani yem ihracatındaki ticari yeteneğiyle adından söz ettiren Melis Sezer, siyaset ve ticaretin yanı sıra, sokak hayvanlarını sahiplenmesiyle de ilçede tanınıyor.



Depo olarak da kullanılan eski yağ fabrikasında 2'si felçli 20 sokak köpeğine şefkat gösteren hayvansever iş kadını, çevresinin takdirini topluyor.



Köpekleri her sabah besliyor



Her sabah evindeki ve bahçesindeki köpekleri besleyerek güne başlayan Sezer, otomobiline binerek evine 10 kilometre mesafedeki Sofuhalil Köyü yakınlarındaki eski yağ fabrikasına gidiyor.



Sezer'in arabasının sesini duyan köpekler fabrikanın kapısından Sezer'e sevgi gösterisinde bulunuyor. Köpekleri besleyerek sularını dolduran Sezer, felçli köpeklerinin de bakımlarını yaparak evine dönüyor.



Köpekleri besleme mesaisinin ardından kıyafetlerini değiştiren Sezer, ofisine geçerek işlerine koyuluyor.



Hayvan sevgisi "Şeker" ile başladı



Melis Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan sevgisinin 9 yaşında 'Şeker' adını verdiği köpeği sahiplenmesiyle başladığını söyledi.



Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Sezer, üretime kapattıkları fabrikayı köpeklere tahsis ettiğini belirtti.



Hayvanları beslemek ve bakımlarını yapmaktan büyük keyif aldığını aktaran Sezer, her gün onların bakımlarını yaparak güne pozitif başladığını vurguladı.



Hayvanların da insanlar gibi sevgiye ve şefkate ihtiyaç duyduğunu anlatan Sezer, "Sabah erkenden kalkıyorum. Evde baktığım, biri evin içinde ikisi bahçede 3 köpeğim var. Onları dolaştırıyorum, kapının önünde baktığım köpeklerim var onlarla ilgileniyorum, mamalarını veriyorum ve fabrikaya geliyorum. 2'si felçli 20 köpeğim var. Onlara gelip her gün mamalarını veriyorum. Felçli köpeklerimin ilaçlaması yapılacaksa onları yapıyorum iğnelerini yapıyorum. Burasını onlara tahsis ettim. Fabrikamın kapılarını sokak hayvanlarına açtım. Hayvanları çok seviyorum. "



"Her ay 2 bin lira mamaya harcıyor"



Fabrikadaki köpeklerin ardından, evinin yolu üstündeki köpekleri de beslediğini dile getiren Sezer, köpekleri beslemek için aldığı mamalara her ay 2 bin lira verdiğini belirtti.



Herkesin imkanı kadar sokak hayvanına bakmasını isteyen Sezer, şöyle devam etti:

''İmkanım olsa daha fazlasını bakacağım ama imkanım buna el veriyor. Yaklaşık 2 bin lirayı buluyor mamaları. İlaçları ve iğneleri hariç. Herkesin benim gibi imkanı olmayabilir, bu kadar yeri olmayabilir. Ama herkes kendi kapısının önünde bulunan köpeklere su ve mama versin. Hayvan sevgisi çocukluktan başlar. Anne ve babalar ilk başta çocuklarına hayvan sevgisini öğretsinler. Hayvan sevgisiyle büyüyen çocuklar merhametli ve iyi kalpli oluyor. Hayvanların farkına varalım. Onların da bir canı var. onların da canları acıyor, onlar da duygusallar, üzülüyor, seviniyor. Onlara da merhametli olalım lütfen."