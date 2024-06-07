Memurlar toplu sözleşme masasında kazandıkları hakları istedi

Memurlar, masada kazandığı hakların ellerinden alınmaması için bir kez daha alandaydı. Maliye Bakanlığı önünde toplanan memurlar, koruyucu giyim yardımı ve tasarruf tedbirleri kapsamında kaldırılan servis hakkı için eylem yaptı. Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen üyeleri taleplerini tek tek sıraladı.

- İstiyorlar ki; ne verileceğine, nasıl verileceğine, kime verileceğine Sadece Maliye Bakanlığı karar versin. Sendikalar by-pass edilsin, her işe biz karar verelim, Bürokratik oligarşimizi sürdürelim. Kimse kusura bakmasın biz buna müsaade etmeyiz.

MEMURLAR TOPLU SÖZLEŞMEYLE KAZANDIKLARI HAKLARI GERİ ALMAK İÇİN MALİYE BAKANLIĞI ÖNÜNDE BİR ARAYA GELDİ





- Kazanımlarımız, Tasarruf genelgesi veya idari işlemlerle engellenemez. Bütün hizmet kollarımız ayrı ayrı sahada. Tek bir madde değil onlarca maddemiz engellenmeye çalışılıyor. Keyfinize göre kullandığınız makam araçlarınızdan vazgeçemiyorsunuz. Sadece işe gelip gitmek için kullanılan servislere göz dikiyorsunuz.

"MEMUR-SEN ÜYELERİ KORUYUCU GİYİM, SERVİS, 3600 EK GÖSTERGE GİBİ TALEPLERİNİ TEK TEK SIRALADI"

- Bugüne kadarki kazanımlar maliyet miydi, israf mıydı? Yoksa kamu görevlilerinin emeğinin, alın terinin karşılığı mıydı? Allah aşkına soruyorum, Türkiye gibi insana ve emeğe değer veren bir devlet nasıl olur da emeğe ve alın terine verilen ücreti maliyet olarak görür? İsraf olarak tanımlar? Bir de üzerine Tasarruf tedbiri yayınlar?

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Enerji Bir Sen ve Ulaştırma Memur Sen üyeleri emeklerinin karşılığını istediklerini belirtti.



