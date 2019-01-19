İzmir Menemen’de 3. Tarım fuarı düzenleniyor. Fuara katılan tohum üreticisi yerli tohuma yapılan yatırımla Türkiye’nin kazanacağını söyledi.

İzmir Menemen’de düzenlenen 3. Tarım Fuarına katılan tohum üreticileri, yerli tohuma yatırım yapılmasının önemine vurgu yaptı.



Yerli tohuma yapılacak yatırımla dışa bağımlılığın azalacağını söyleyen Arzuman Tohumculuk Satış Temsilcisi Nurullah Kılıç, Türk lirasının yurt içinde kalacağını dile getirdi.



Stratejik ürün olan Pamuğun tohumculuğuna soyunan üreticilerde var.



Özaltın Tarım Pazarlama Müdürü Mehmet Ramazan Karayel izlenen yanlış politikalar sonucu Türkiye’de pamuk üretiminin azaldığını söyledi.



Karayel izlenecek doğru politikalarla Türkiye’de ki pamuk üretiminin artabileceğini dile getirdi.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ – KAMERA AKIN KARA

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