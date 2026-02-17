Menemen'de istinat duvarı çöken binanın müteahhidi gözaltına alındı

Olay, 29 Ekim Mahallesi’nde geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Bölgede yaşanan heyelanla birlikte bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Çökme nedeniyle park halindeki 7 otomobilde ve çevredeki 4 binada maddi hasar oluştu. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, risk taşıdığı değerlendirilen binalar tedbir amacıyla tahliye edildi.

151 SİTE SAKİNİ MİSAFİRHANELERE YERLEŞTİRİLDİ

Evlerinden tahliye edilen 151 site sakini, belediyelere ait misafirhanelere sevk edildi. Menemen Belediyesi ekipleri, çökmenin yaşandığı bölgede iş makineleriyle toprak tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların, üst kısımda bulunan toprak yığınının göçen yola ve binalara ek yük bindirmesini engellemek amacıyla yürütüldüğü bildirildi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olayla ilgili adli soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde polis ekipleri, istinat duvarını inşa eden müteahhit B.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.