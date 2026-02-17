Menemen'de istinat duvarı çöken binanın müteahhidi gözaltına alındı

İzmir’in Menemen ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 4 bina ve 7 aracın hasar gördüğü olayla ilgili yürütülen soruşturmada, müteahhit B.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Menemen'de istinat duvarı çöken binanın müteahhidi gözaltına alındı
Yayınlanma:

Olay, 29 Ekim Mahallesi’nde geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Bölgede yaşanan heyelanla birlikte bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Çökme nedeniyle park halindeki 7 otomobilde ve çevredeki 4 binada maddi hasar oluştu. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, risk taşıdığı değerlendirilen binalar tedbir amacıyla tahliye edildi.

151 SİTE SAKİNİ MİSAFİRHANELERE YERLEŞTİRİLDİ

Evlerinden tahliye edilen 151 site sakini, belediyelere ait misafirhanelere sevk edildi. Menemen Belediyesi ekipleri, çökmenin yaşandığı bölgede iş makineleriyle toprak tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların, üst kısımda bulunan toprak yığınının göçen yola ve binalara ek yük bindirmesini engellemek amacıyla yürütüldüğü bildirildi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olayla ilgili adli soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde polis ekipleri, istinat duvarını inşa eden müteahhit B.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bitlis'te feci kaza: Otomobil uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar varBitlis'te feci kaza: Otomobil uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar varYurt
Lüleburgaz'da dere yatağında erkek cesedi bulunduLüleburgaz'da dere yatağında erkek cesedi bulunduYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

izmir menemen
Günün Manşetleri
28 ilde siber suç operasyonu
İstanbul merkezli bahis operasyonu
4 "dev köstebek" aynı anda kazıyor
Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
Diploma davasında yeni gelişme
TBMM’deki taciz davasında yeni gelişme
Ocak ayı bütçe rakamları açıklandı
İstanbul merkezli 'kara para' operasyonu
Çok Okunanlar
TOKi Konya kura sonuçları 2026: İşte isim listesi ve sorgulama ekranı TOKi Konya kura sonuçları 2026: İşte isim listesi ve sorgulama ekranı
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Yarın sabah raflarda: A101, 18 Şubat indirimli ürünler kataloğu yayınlandı Yarın sabah raflarda: A101, 18 Şubat indirimli ürünler kataloğu yayınlandı
Gazete manşetleri 17 Şubat Salı Gazete manşetleri 17 Şubat Salı
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar?