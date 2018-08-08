İzmir’in Menemen ilçesinde “kalker ocağı” için çam ağaçlarının kesilmesine yurttaşlar tepki gösterdi. Çam ağaçları, ocağın açılması için verilen, “ÇED raporu gerekli değildir” kararının iptali davası sürerken kesildi.

Mahkeme kararını beklemeden çam ağaçlarını bir bir kestiler. Gerekçesi de orman içindeki kalker kayalarını çıkarıp, çimento ve kireç yapmak.



İzmir’in Menemen ilçesine bağlı Alaniçi ve Göktepe mahallelerine yakın ormanlık alana kurulacak taş ocağına bölge sakinleri karşı çıktı.



Ocağın kurulması için idare, “Çevresel Etki Değerlendirme raporu gerekli değildir” kararı verdi. Menemenli yurttaşlar kararın iptali için ikinci kez dava açtı. Dava devam ederken işletme harekete geçti. Ocağın kurulması için ormandaki çam ağaçları kesildi.



Kalker Ocağı 85 bin 990 metrekarelik alana kurulması isteniyor. Menemenliler ise ilk günden bu yana mücadele ediyor. Mücadele sonunda İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi'nde “ÇED raporu gerekli değildir” kararını iptal etti. Bunun üzerine işletme ocağın kurulacağı alanı küçülterek yeniden “ÇED raporu gerekli değildir” kararı aldı ve ağaç kıyımına başladı.



Ormanın yok olmasına karşı Menemen halkı kenetlendi. Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin de ağaç kıyımına karşı olay yerinde açıklama yaptı.



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