Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda menfeze soba borusunda tuzaklanan 10 kilogram amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda menfeze soba borusunda tuzaklanan 10 kilogram amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan mühimmat ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Silopi ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Afet Konutları bölgesinde terör örgütüne ait mühimmat olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendiği bildirildi.



Operasyonda, menfeze yerleştirilen soba borusu içerisinde 10 kilogram amonyum nitrat, 100 gram plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş 2 elektrikli fünye, 8 pil ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği bulunduğu ifade edilen açıklamada, ele geçirilen patlayıcıların olay yerinde imha edildiği belirtildi.