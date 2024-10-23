Menzil tarikatında miras kavgası
Menzil tarikatındaki miras kavgası kameralar önüne taşındı. Menzil vakıf ve miras konusunda Şer-i Hüküm toplantısındaki çarpıcı konuşmalar sosyal medyaya da yansıdı. Miras kavgasına tutuşan kardeşler kendi arasında tartıştı.
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Menzil şeyhi Abdulbaki Erol’un ölümünü sonrası tarikat içinde yaşanan miras kavgası bu sefer kameraların önünde oldu.
Miras kavgasına tutuşan 3 kardeş mülklerdeki kira konusunda işte böyle tarıştılar. Birbirlerini suçladılar. Tartışmayı uzun süre devam ettirdiler.
Menzil vakıf ve miras konusunda Şer-i Hüküm toplantısındaki bu anları tarikatın diğer mensupları da video çekerek kayıt altına aldı.
Tarikattaki miras kavgasında sesler yükselince tarikat yöneticilerinden biri “hayde hayde, hayde” diyerek tartışmayı sonlandırdı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi