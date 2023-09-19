Merada mil kuraklığı yaşanıyor! 3 bin hektarlık arazi mille kaplandı

Düzce'de temmuz ayı başında 3 gün boyunca aralıksız süren yağışların yol açtığı sel ve taşkınlar, Melen Barajı'nı oluşturan çayın havzasına büyük zarar verdi.

Efteni Gölü Havzası'nda 3 bin hektarlık alanda mil kuraklığı yaşanıyor.

Havza ve çevresinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde çalışmalar yürütülüyor.

Yeşillenme olmazsa havadan tohumlamayla mera ıslah çalışması yapılacak.

Devlet Su İşleri Düzce 55. Şube Müdürü Deniz Yıldız, Efteni Gölü'nün taşmasıyla, havzayı besleyen büyük derelerin çevresindeki mera ve tarım arazilerinin üzerinde mil biriktiğini söyledi. Yağış almayınca bu mil alttaki verimli tarım arazisinin üzerini örtmüş oldu.

Tekrar yağışların gelmesiyle meraların eski canlılığına kavuşacağı düşünülüyor.