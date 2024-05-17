“Mercek-19” operasyonlarıyla silah kaçakçıları yakalandı

77 ilde son 5 günde “Mercek-19” operasyonlarıyla Silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslar yakalandı. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

“Mercek-19” operasyonlarıyla silah kaçakçıları yakalandı
Editör: Yağmur Biçen
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Bakan Yerlikaya açıklamasında:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:


"İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler; Şırnak'ta yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda; Cizre ilçesinde durdurulan bir aracın çeşitli bölgelerine gizlenmiş halde bulunan; 32 çeşit toplamda 10 bin 488 silah parçası ve parçaları birleştirildiğinde seri numaraları bulunan 299 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


İstanbul'da 245 tabanca, 12 av tüfeği ele geçirildi, 316 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 96 tabanca, 11 av tüfeği ele geçirildi, 122 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 68 tabanca, 12 av tüfeği ele geçirildi, 106 şüpheli gözaltına alındı. Konya’da 43 tabanca, 29 av tüfeği ele geçirildi, 62 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır’da 56 tabanca, 7 av tüfeği ele geçirildi, 143 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, İzmir, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Antalya, Ankara, Gaziantep, Sakarya, Mersin, Samsun, Hatay, Balıkesir, Bursa, Manisa, Muğla, Kocaeli, Elazığ, Mardin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Çorum, Eskişehir, Batman, Malatya, Düzce, Afyonkarahisar, Denizli, Aksaray, Burdur, Muş, Rize, Tokat, Aydın, Nevşehir, Uşak, Giresun, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya, Niğde, Şırnak, Yalova, Ağrı, Trabzon, Adıyaman, Erzurum, Ordu, Edirne, Van, Çankırı, Kilis, Kırklareli, Zonguldak, Çanakkale, Isparta, Sivas, Tunceli, Bilecik, Bingöl, Bolu, Siirt, Yozgat, Amasya, Gümüşhane, Hakkari, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzincan ve Sinop’ta düzenlenen 'MERCEK-19' operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız bin 877 silah ele geçirildi.


Operasyonları koordine eden valilerimizi, kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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