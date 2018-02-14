Meriç Nehri'nde botun batması olayıyla ilgili gözaltına alınan Pakistanlılar adliyeye sevk edildi

Meriç Nehri'nde botun batması olayıyla ilgili gözaltına alınan Pakistanlılar adliyeye sevk edildi.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçakları taşıyan botun batması üzerine, nehirde kaybolan kişileri arama çalışmalarına sabah saatlerinde başlandı.



AFAD ekipleri, ara ara şiddetini artıran sağanağa rağmen, arama çalışmalarını Süvari Köprüsü'nden başlattı.



Cesetlerin çıktığı yönde aramalar yoğunlaştırılırken, nehirde akıntının hızlı, su seviyesinin yüksek olması nedeniyle lastik botun battığı alanın yaklaşık 1 kilometre aşağısında çalışmalar artırıldı. AFAD, sağanak nedeniyle arama çalışmalarına son verdi.



Gözaltına alınan 2 Pakistanlı ise adliyeye sevk edildi.



Dün 3 ceset bulunmuştu

AFAD ekipleri dün, hudut birliği askerlerinin nehirden yardım isteyenlerin sesini duyduklarını belirtmesi üzerine, Meriç Nehri askeri yasak bölgesinde arama çalışması başlatmıştı.



Alabora olan bir bot bulunmasına rağmen, ikindi vaktine kadar herhangi bir sonuç elde edilememişti.



Akşam saatlerinde ise nehirde 2'si çocuk 1'i kadın, 3 kişinin cesedi bulunmuştu.



Cesedi bulunan kadının üzerinden Ayşe Abdürrezzak'a (36) ait, çantasında da Abdülkadir Enes Abdürrezzak (11) ve Halil Münir Abdürrezzak (3) adına kimlikler bulundu. Kadının çantasından çıkan kimliklerin cesetleri bulunan çocuklara ait olup olmadığının araştırıldığı belirtilmişti.









