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Mermer ocağına karşı eylem yaptılar

Antalya'nın İbradı ilçesinde yurttaşlar tepkili. Nedeni ise su kaynaklarının, ormanın ve doğal yaşamın tam ortasında açılmak istenen mermer ocağı. Yöre halkı o mermer ocağına karşı eylem yaptı.

Mermer ocağına karşı eylem yaptılar

Bu ses Antalya'nın merkeze en uzak ilçesi İbradı'dan yankılandı.

Bu şirin ilçede su kaynakları, sedir, ardıç ve ladin ormanları, dağ keçilerinin doğal yaşam alanı var. Bu doğal yaşam alanının tam ortasında özel bir maden şirketi, ÇED raporu olmadan mermer ocağı açmak isiyor.

Yöre halkı da bu duruma isyan etti.

Yurttaşlar, Karamıklı Yaylası’nda bir araya geldi. Mermer ocağına karşı eylem yaptı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya
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