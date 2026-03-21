Mersin-Antalya karayolunda heyelan: 1 kişi yaralandı

Mersin’in Aydıncık ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar heyelana neden oldu. Tüneller mevkii çıkışında meydana gelen toprak kayması sonrası Mersin-Antalya karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları seyir halindeki bir otomobile isabet etti. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, araçta bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde müdahale edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Heyelan nedeniyle yolun kapanmasıyla bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yola düşen toprak ve kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

Yetkililer, yağışların devam etmesi nedeniyle sürücüleri yeni heyelan riskine karşı dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça güzergahı kullanmamaları konusunda uyardı. Yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.