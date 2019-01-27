banner1002
'Afetzede çiftçinin zararı karşılanmalı'
'Afetzede çiftçinin zararı karşılanmalı'
Manisa ve İzmir'de deprem
Manisa ve İzmir'de deprem
Ankara'da trafik kazası: 6 ölü
Ankara'da trafik kazası: 6 ölü
Filipinler'de kiliseye saldırı: 19 ölü
Filipinler'de kiliseye saldırı: 19 ölü

Mersin Bozyazı ve Anamur'da hortum seraları yıktı

Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde şiddetli yağışın ardından oluşan hortumda çok sayıda muz ve çilek serası yıkıldı.

Mersin Bozyazı ve Anamur'da hortum seraları yıktı

Bozyazı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdüren şiddetli yağışın ardından denizde oluşan hortum, sahile yakın yerlerdeki muz ve çilek seralarını vurdu.

İlçeye bağlı Çubukkoyağı, Ağzıkara, Tekmen ve Karaisalı mahallelerinde etkili olan hortum nedeniyle çok sayıda sera yıkıldı.

Kullanılamaz hale gelen muz ve çilek seralarında büyük hasar oluşurken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışmalarına başladı.

Ayrıca, ilçede elektrik direklerinin yıkılması nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesildi.

Öte yandan, Anamur ilçesinde de Malaklar ve Kaşdişlen mahallelerinde etkili olan hortum nedeniyle muz ve çilek seraları zarar gördü. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Bozyazı #anamur #Mersin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.