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Mersin'de 10 göçmen yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde 10 kaçak göçmen yakalandı. Suriyeli göçmenleri yasa dışı yollarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçmeye çalıştığı öğrenildi.

Mersin'de 10 göçmen yakalandı

Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçmeye çalışan 10 kaçak göçmen yakalandı

Bir grup göçmenin Anamur ilçesinden sürat teknesiyle denize açıldığı ihbarı üzerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti. 

Sürat teknesi, sahil güvenlik uçağındaki ekipler tarafından Anamur ilçesi açıklarında tespit edildi. 

Ekipler, teknedeki Suriye uyruklu 10 kişiyi sahil güvenlik botuna aldı. 

Yakalanan göçmenlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek istediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Mersin #anamur
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