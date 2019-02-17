banner1002
Peribacaları yakınındaki yapıların yıkımı sürüyor
Peribacaları yakınındaki yapıların yıkımı sürüyor
Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması
Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması
Ünlü Bariton Sedat Öztoprak hayatını kaybetti
Ünlü Bariton Sedat Öztoprak hayatını kaybetti
Katar Dışişleri Bakanı: Ortadoğu tehdit altında
Katar Dışişleri Bakanı: Ortadoğu tehdit altında

Mersin'de ağaçlar çiçeklendi

İlkbahar yaklaşırken erkenci ağaçlar da çiçek açmaya başladı. Mersin Silifke'de erik ağaçlarının ardından şeftali, nektarin ve badem ağaçları da çiçeklendi.

Mersin'de ağaçlar çiçeklendi

Kış yavaş yavaş bitiyor. İlkbaharın habercisi olan ilk cemrenin bir kaç gün içinde havaya düşmesi beklenirken, kameralara yansıyan bu güzel görüntüler iç ısıttı. 

Görüntüler Mersin'in Silifke ilçesinden... 

Geçtiğimiz günlerde erik ağaçlarının çiçeklendiği kentte bu kez şeftali, nektarin ve badem ağaçları çiçeklendi.

Erkenci ağaçların çiçeklerle süsülendiği Silifke, Türkiye'nin önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden biri.

Beyaz ve pembe renklerin ağırlıklı olduğu şeftali, nektarin, erik ve badem ağaçlarındaki çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hava şartları mevsim normallerinde ilerlerse ilk şeftali ve eriklerin nisan ayında hasat edilmesi bekleniyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Mersin #silifke
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.