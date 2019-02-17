İlkbahar yaklaşırken erkenci ağaçlar da çiçek açmaya başladı. Mersin Silifke'de erik ağaçlarının ardından şeftali, nektarin ve badem ağaçları da çiçeklendi.

Kış yavaş yavaş bitiyor. İlkbaharın habercisi olan ilk cemrenin bir kaç gün içinde havaya düşmesi beklenirken, kameralara yansıyan bu güzel görüntüler iç ısıttı.



Görüntüler Mersin'in Silifke ilçesinden...



Geçtiğimiz günlerde erik ağaçlarının çiçeklendiği kentte bu kez şeftali, nektarin ve badem ağaçları çiçeklendi.



Erkenci ağaçların çiçeklerle süsülendiği Silifke, Türkiye'nin önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden biri.



Beyaz ve pembe renklerin ağırlıklı olduğu şeftali, nektarin, erik ve badem ağaçlarındaki çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.



Hava şartları mevsim normallerinde ilerlerse ilk şeftali ve eriklerin nisan ayında hasat edilmesi bekleniyor.





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