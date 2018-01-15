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Mersin'de arı kovanı hırsızlığı

Erdemli ilçesinde çalınan 778 arı kovanı bulunarak sahiplerine teslim edildi, 1 kişi gözaltına alındı

Mersin'de arı kovanı hırsızlığı

Mersin'in Erdemli ilçesinde son bir ayda çalınan 778 arı kovanı bulunup sahiplerine teslim edildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Torpil, gazetecilere yaptığı açıklamada, son bir ayda Erdemli ve çevresindeki hırsızlık olaylarında 778 arı kovanının çalındığını belirtti.

Hırsızlık olaylarının aydınlatılması için güvenlik güçleriyle hareket ettiklerini ifade eden Torpil, Arpaçbahşiş ve Ayaş mahallerindeki arazi gezisi sırasında plakasız arı kovanları bulduklarını söyledi.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine yapılan incelemede her iki mahallede bulunan 778 arı kovanının 9 arıcıya ait olduğunun tespit edildiğini belirten Torpil, kovanların sahiplerine teslim edildiğini kaydetti.

Torpil, olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını ifade ederek "Arıcılarımız kovan alırken veya satarken çok dikkatli olması gerekiyor. Plakasız arı kovanları almasınlar. Arı kovanı satışında iki tarafın da imzaladığı sözleşme ve kimlik fotokopilerinin olması gerekiyor. Ucuz kovan satan kişilerden arı kovanı almayın." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mersin
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