Mersin'de, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, aranan cinayet zanlısı, polis ekiplerince yakalanacağını anlayınca intihar etti.



Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesinde 24 Ağustos'ta 1 çocuğun öldüğü, 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaştı.

Saldırıyla ilgili gözaltına alınan H.Y ve M.T, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Olayda kullanılan motosikleti süren M.Ş. ile tüfekle ateş eden M.Y'yi yakalamak için de operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin, Bolatlı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit eden polis, çevrede önlem aldı.

Polisin "Teslim olun" anonsunun ardından M.Ş, elleri havada şekilde kapıdan çıkarak teslim oldu. Bu sırada silah sesi gelen eve giren ekipler, tabancayla kendisini vuran M.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Teslim olan M.Ş ile birlikte şüphelilere kaçmalarında ve saklanmalarında yardım ettikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.



Olay

Tarsus ilçesine bağlı Gözlükule Mahallesi'ndeki bir oto lastik dükkanına silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda Hakan Altuğ Yeşil (14), hayatını kaybetmiş, K.Y. (18), Y.Y. (13) ve M.O.Y. (17) de çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Olaydan sonra motosikletle kaçan kar maskeli şüphelileri yakalamak için çalışma başlatılmıştı.