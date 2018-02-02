Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs, virajı alamayarak devrildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Silifke ilçesindeki bahçelerden narenciye kesiminden dönen işçileri taşıyan Ramazan T. idaresindeki 33 NB 055 plakalı minibüs, Tarsus ilçesinde virajı alamayarak devrildi.



Kazada yaralanan çoğunluğu kadın 10 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.