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Mersin'de FETÖ operasyonu!

Mersin'de oluşturulmaya çalışılan FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasının il imamı olduğu değerlendirilen H.Y. ve eşinin de aralarında olduğu 4 kişi yakalandı.

Mersin'de FETÖ operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Eski Bilecik, Düzce ve İskenderun il imamı olan ve Mersin'de oluşturulmaya çalışılan yeni FETÖ yapılanmasının il imamı olduğu değerlendirilen H.Y. ve hakkında yakalama kararı bulunan eşi, Antakya'daki tüm FETÖ okullarının Genel Müdürü olan A.K. ve ByLock kullandığı tespit edilen eşi H.K. gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mersin fetö operasyonu #4gözaltı
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