Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 5 kişi yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde ruhsatı ve tabelası olmayan bir kıraathanede fuhuş yaptırıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.



İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi A.G. ile Suriye uyruklu kadınlar N.A. ve M.E'yi gözaltına aldı.



Müşterilerin çay içtiği yerin yanındaki gizli odada bulunan F.H. ile Suriye uyruklu kadın R.A. da yakalandı.



Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken F.H serbest bırakıldı.



İş yeri sahibi A.G ise "fuhuş, fuhşa yer ve imkan sağlama" suçundan adliyeye gönderildi.



Zanlı, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin soruları üzerine hakkındaki iddiaları reddederek kadınların misafirleri olduğunu öne sürdü.