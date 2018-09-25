banner997
Sanatçı Yakup Yavru hayatını kaybetti
Sanatçı Yakup Yavru hayatını kaybetti
"Rus Avangardı" sanatseverlerle buluşacak
Mavi listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Mavi listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Ticaret savaşları asıl şimdi başlıyor
Ticaret savaşları asıl şimdi başlıyor

Mersin'de fuhuş operasyonu

Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 5 kişi yakalandı.

Mersin'de fuhuş operasyonu

Mersin Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde ruhsatı ve tabelası olmayan bir kıraathanede fuhuş yaptırıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi A.G. ile Suriye uyruklu kadınlar N.A. ve M.E'yi gözaltına aldı.

Müşterilerin çay içtiği yerin yanındaki gizli odada bulunan F.H. ile Suriye uyruklu kadın R.A. da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken F.H serbest bırakıldı.

İş yeri sahibi A.G ise "fuhuş, fuhşa yer ve imkan sağlama" suçundan adliyeye gönderildi.

Zanlı, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin soruları üzerine hakkındaki iddiaları reddederek kadınların misafirleri olduğunu öne sürdü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mersin #mersin emniyet müdürlüğü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.