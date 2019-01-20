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Mersin'de karaya oturan geminin etrafına bariyer çekildi

Mersin'de fırtına ve büyük dalgalar nedeniyle bir süre sürüklendikten sonra karaya oturan kargo gemisinin etrafına tedbir amaçlı bariyer çekildi.

Mersin'de karaya oturan geminin etrafına bariyer çekildi

Mersin'de fırtına ve büyük dalgalar nedeniyle bir süre sürüklendikten sonra karaya oturan kargo gemisinin etrafına tedbir amaçlı bariyer çekildi.

Geçmiş yıllarda canlı hayvan naklinde kullanılan ve haciz kararı nedeniyle liman yakınlarında demirli bulunan "Wardeh" isimli kargo gemisi, etkili olan fırtına nedeniyle 15 Ocak Salı günü karaya oturduğu bölgede duruyor.

Yetkililer tarafından sık sık kontrolleri yapılan geminin etrafına yakıt veya yağ sızmasına karşı önlem amaçlı bariyer çekildi.

Kıyının yaklaşık 150 metre açığında bulunan ve bir kısmının yan yattığı gözlenen geminin yakınlarına gelen vatandaşlar da fotoğraf çektirdi.

Mersin Uluslararası Limanı yakınlarında demirliyken 15 Ocak'ta fırtına ve büyük dalgalar nedeniyle bir süre sürüklendikten sonra karaya oturan kargo gemisinden 2 mürettebat helikopterle kurtarılmış, Mersin Liman Başkanlığı tarafından da gemi için acil satış işlemi başlatılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mersin
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