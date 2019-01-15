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Mersin'de kargo gemisi karaya oturdu

Mersin Uluslararası Limanı yakınlarında demirli bulunan kargo gemisi, şiddetli rüzgar ve büyük dalgalar nedeniyle bir süre sürüklendikten sonra karaya oturdu.

Mersin'de kargo gemisi karaya oturdu

Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi.

Mersin Uluslararası Limanı yakınlarında demirli bulunan "Wardeh" isimli kargo gemisi, şiddetli rüzgar ve büyük dalgalar nedeniyle bir süre sürüklenmesinin ardından karaya oturdu.

Bir bölümü yan yattığı görülen geminin içerisinde 2 mürettebatın bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri de bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Öte yandan, geminin hacizli olduğu ve liman yakınlarında uzun süredir demirli bulunduğu iddia edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mersin #kargo
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