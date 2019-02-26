Akdeniz ilçesinde bir kuyumcuda soygun gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler iş yeri sahibi ile çalışanını öldürdü

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kuyumcuda soygun gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler iş yeri sahibi ile çalışanını öldürdü.



Alınan bilgiye göre, Kuvayı Milliye Caddesi'ndeki Üçel Kuyumcusu'na gelen kişi veya kişiler, iş yerindeki altınları almaya çalıştı.



Kendilerine direnen çalışan Yasin Tazegül'ü öldüren şüpheli veya şüpheliler bir miktar altını aldı.



Olay anında iş yerinin dışında bulunan kuyumcu Mustafa Serpil'in müdahale etmeye çalıştığı zanlı veya zanlılar iş yeri sahibini de öldürüp kaçtı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi olay yerinde inceleme yaptı.



İncelemenin ardından cenazeler Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.