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Mersin'de kuyumcu ve çalışanının katil zanlısı tutuklandı

Polis memuru olan şüphelinin, olayı gerçekleştirmeden önce kuyumcuya gidip keşif yaptığı öne sürüldü

Mersin'de kuyumcu ve çalışanının katil zanlısı tutuklandı

Mersin'de soyduğu kuyumcunun sahibi ile çalışanını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki evinde saklanırken gözaltına alınan polis memuru V.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli V.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlının olayı gerçekleştirmeden önce gündüz saatlerinde kuyumcuya gidip çay içtiği ve keşif yaptığı öne sürüldü. 

Merkez Akdeniz ilçesinde, 26 Şubat'ta bir kuyumcuya giren şüpheli V.Ç, iş yeri sahibi Mustafa Serpil ve çalışanı Yasin Tazegül'ü silahla öldürmüş, bir miktar altını alarak kaçmıştı. 

Zanlı, dün akşam düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mersin
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