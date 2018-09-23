Mersin'de paravan şirketler üzerinden naylon fatura düzenleyip piyasaya sürdükleri ve POS tefeciliği yaptıkları iddiasıyla 24 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, naylon fatura olarak adlandırılan sahte fatura ve pos tefeciliği suçları işleyen şahıslara yönelik çalışma başlattı.



Ekipler yaptıkları araştırmada, mali müşavirlik yapan A.D, M.D. ve A.M. organizatörlüğünde hareket eden şahıslardan, pos tefeciliği yapan kuyumcu H.S, terzilik yapan İ. K ve bir lojistik yetkilisi M.Y ile paravan şirketler kurarak naylon fatura düzenleyen firma yetkilisi M.A'ya ait şirket adreslerine operasyon düzenledi.



Maliye denetmenleriyle birlikte eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda, çoğu tabela şirketi olan çok sayıda firmaya ait 268 kaşe, 10 pos cihazı, farklı firmalara ait toplam 21 bin 700 fatura, 10 cirolanmış çek yaprağı, farklı şahıslara ait toplam 31 kredi kartı, 27 bin lira, 9 bilgisayar, 48 vekaletname ve belgeler ele geçirildi.



Operasyonda, iş yeri yetkilileri ve çalışanların da arasında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların, emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.