Mersin merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonlarda, sahte sağlık kurulu raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 29 kişi adliyeye sevk edildi.

Doktora gitmeden ve muayene olmadan gerçek dışı özür oranları verilmek suretiyle devleti zarara uğrattıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 8'i kadın 29 kişi, 4 günlük gözaltı süresi ardından hakim karşısına çıktı. Bugüne kadar 200'ün üzerinde sahte rapor hazırlayıp gelir elde ettikleri belirtilen zanlılar, emniyetten çıkarılırken yüzleri saklamaya çalıştı. Kendilerini gizlemek isteyen bazı kadın zanlılar ise ağladı.



6 AYLIK ÇALIŞMA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vergi indirimi, engelli aylığı, evde bakım hizmeti ve çürük raporu alıp fayda sağlamak gibi, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olacak şekilde 'Nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 6 aylık soruşturma kapsamında Mersin merkez, Tarsus, Silifke, Erdemli ve Mut ilçelerinde 80 kişi olmak üzere toplam 20 ilde 151 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ardından Mersin, Adana, Osmaniye, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Gaziantep, Bitlis, İstanbul, Ankara, Konya, Şanlıurfa, Antalya, İzmir, Bilecik, Kocaeli, Balıkesir, Kahramanmaraş, Ağrı ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 99 kişi gözaltına alındı.



Operasyon kapsamında gözaltında bulunan ve daha sonra serbest bırakılan 70 kişinin rapor alan kişiler olduğu öne sürüldü. 52 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.