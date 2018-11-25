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Mersin'de "şiddete hayır" yürüyüşü

"25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü" nedeniyle Mersin'de yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce kadın "şiddete hayır'' sloganları attı.

Mersin'de "şiddete hayır" yürüyüşü

Ellerinde "Hep birlikte başaracağız" yazılı pankartlarla ''Kadına şiddete hayır'' dediler.

Görüntüler Mersin'in Mezitli ilçesinden. Yüzlerce kadın şiddete karşı yürüdü.

Eylemde renkli görüntüler de oluştu. Eyleme traktörüyle katılan da vardı. 

Yürüyüşe bazı dernek temsilcileri de destek verdi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #şiddete hayır
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