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Mersin'de şiddetli sağanak

Mersin'i sağanak vurdu. Tarsus'ta seralar uçtu, ekili tarım arazileri su altında kaldı

Mersin'de şiddetli sağanak

Mersin'in Tarsus ilçesinde hayat durma noktasına geldi.

Şiddetli yağış ve fırtına bazı seraları devirirken, bazılarında da hasar oluştu.

Vatandaşlar seraları korumak için seferber oldu.

Bir vatandaş şiddetli fırtına ve yağışın verdiği zararı cep telefonuyla görüntüledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre sağanak Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde etkisini sürdürecek.

Yağışın Muğla çevreleri ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve gök gürültülü olması bekleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Mersin #sağanak #tarsus
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