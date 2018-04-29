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Mersin'de su kuyusuna giren kişi boğuldu

Mersin'in Gülnar ilçesinde su kuyusuna giren kişi boğuldu.

Mersin'de su kuyusuna giren kişi boğuldu

Alınan bilgiye göre, Mustafa Ak (23), dün akşam Konur Mahallesi'nde sulama yaptığı sırada yakıtla çalışan su pompasının parçası kuyuya düştü.

Ak, düşen parçayı almak için girdiği 15 metre derinliğindeki taş örmeli kuyuda boğuldu. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Ak'ın cansız bedenini kuyudaki zehirli gazlar nedeniyle çıkaramayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu Ak'ın cesedi kuyudan çıkarıldı.

İlk incelemelere göre, zehirli gaz nedeniyle bilincini kaybederek boğulduğu düşünülen Ak'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mersin #su #kuyu #boğulma #gülnar #mustafa ak
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