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Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde beton mikseri ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde beton mikseri ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ali Gök yönetimindeki 34 GP 5246 plakalı beton mikseri, Tarsus-Çamlıyayla karayolu Takbaş Mahallesi yakınlarında Halil Takan'ın kullandığı 33 PT 145 plakalı kamyonetle çarpıştı. 

Kazada sürücülerden Ali Gök olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Yaralanan kamyonet sürücüsü Takan ile yanında bulunan Mehmet Çoban, Alihan Takan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mersin #kaza
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