Mersin'de trafik kazası: Onurcan Fin ve Caner Şahin hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Caner Şahin (22) idaresindeki 33 KA 935 plakalı otomobil D-400 kara yolu Atakent Mahallesi mevkisinde refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunanlardan Onurcan Fin (19) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldıkları Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Bu arada, kazada yaşamını yitiren gençlerin tatil amacıyla Hollanda'dan Silifke'ye geldikleri öğrenildi.
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