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Mersin'de yankesicilik zanlısı güvenlik kamerası kayıtları incelenerek yakalandı

Mersin'de İl Göç İdaresi Müdürlüğünde 4 kişinin 15 bin 500 lira, 5 bin dolar ve cep telefonunu çalan yankesicilik şüphelisi, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Mersin'de yankesicilik zanlısı güvenlik kamerası kayıtları incelenerek yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran H.A, Göç İdaresi Müdürlüğünde sıra beklerken cep telefonunun çalındığını söyledi.

Aynı yerde A.S'nin 8 bin 500 lirasının, İ.K'nin 7 bin lirasının, M.H'nin de 5 bin dolarının çalındığını belirleyen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından bir zanlının sıranın kalabalık olmasından yararlanarak el çabukluğuyla öndeki kişilerin cebinden para ve cep telefonu çaldığını tespit etti.

Zanlının, çaldığı dövizin bir kısmını bozdurmak için kuyumcuya gittiği yönünde istihbarata ulaşan ekipler, 30 kuyumcu dükkanının güvenlik kamerası kayıtlarını da iki gün boyunca inceledi.

İncelemelerin ardından girdiği kuyumcu dükkanı bulunarak net görüntüsü aracılığıyla kimliği tespit edilen A.A, Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalanarak Mersin'e getirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri, M.H'nin çalınan dövizini de bularak sahibine teslim etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mersin
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