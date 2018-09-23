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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu

Mersin'de, işletme sahibi olduğu internet kafede, yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla son bir haftada 2 defa gözaltına alınan şüpheli serbest kaldı.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'ndeki bir internet kafede yasa dışı bahis oynayan U.M, 22 bin lira borcu nedeniyle kafe işletmecisi E.K'ye, babasına ait bankamatik kartını verdiğini belirterek polise başvurdu. 

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemelerde, kartı alan kişinin, bir hafta önce de yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakıldığı tespit edildi.

İnternet kafeye düzenlenen operasyonda, E.K ile dükkan sahibi M.K, gözaltına alındı. Yapılan aramada bulunan bilgisayar kasası ile üç bankamatik kartına el konuldu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #toroslar ilçesi #Mersin
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