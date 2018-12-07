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Mersin'deki sağanak yağış

Mersin'de şiddetli yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Kentte, Akdeniz Belediyesi ekiplerince tahliye çalışması yapıldı.

Mersin'deki sağanak yağış

Mersin'deki sağanak nedeniyle su basan ev ve iş yerlerinde, Akdeniz Belediyesi ekipleri tarafından tahliye ve temizlik yapıldı.

Açıklama Akdeniz Belediyesinden yapıldı. Açıklamaya göre; Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentte birkaç gündür etkili olan yağış nedeniyle evlerini su basan ailelere ulaştı.

Su basan ev, okul, cami ve iş yerlerinin bulunduğu bölgelerde iş makineleri ile tahliye yapan ekipler, bazı noktalarda da su kanallarının taşmasını önlemek için kepçe yardımıyla temizlik çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine mahallelerde su baskınına müdahale etti.

Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, "aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören vatandaşların yanında olduklarını" söyledi. Pamuk, "Yaraların sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını" belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Mersin #Akdeniz Belediyesi
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