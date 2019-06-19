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Mersin'den başladı, Konya'ya kadar 26 gün boyunca yürüdü

Mersin'den başladı, Konya'ya kadar 26 gün boyunca yürüdü. Uşaklı dağcı Sadi Yalgın, Sarıkeçili Yörükleri'nin bahar göçüne eşlik etti. 279 kilometre yürüyen Yalgın, göç yolculuğunu kitaplaştıracak.

Mersin'den başladı, Konya'ya kadar 26 gün boyunca yürüdü

Yörüklerle 26 gün yürüdü, göç yolunu kaydetti.

Sarıkeçili Yörükleri'nin Mersin'den başlayıp Konya'da biten göçüne eşlik eden Uşaklı dağcı Sadi Yalgın, 26 gün süren zorlu yolculukta 279 kilometre yürüyerek rota oluşturdu. 

Antalya Serik'ten başlayıp Isparta'ya uzanan üçüncü ana rotayı da eylülde yürümeyi planlayan Yalgın, tüm yürüyüş rotalarını kitaplaştıracak.

Yörüklere eşlik etmenin keyifli olduğunu ancak ciddi güç istediğini dile getiren Yalgın, yeni yürüyüş ve kültür rotaları oluşumuna katkı sağlamayı amaçladığını vurguladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Mersin #Konya
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