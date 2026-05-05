Mersin ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde!

Kızkalesi’nden Tarsus’a uzanan tarihi dokusuyla Akdeniz’in incisi, 9 gün boyunca sanatın her dalına, müziğe ve lezzete doyacak.

İşte festivalin öne çıkan durakları ve merakla beklenen etkinlikleri:

Sahne Mersin’in: Yıldızlar Geçidi BaşlıyorSoli Sahili, festival süresince Türkiye’nin en sevilen isimlerini ağırlayacak. Deniz havası eşliğinde müzik ziyafeti sunacak sanatçılar arasında şu isimler yer alıyor:

Oğuzhan Koç, Bengü, Kubat

Simge, Alişan, Sefo

Merve Özbey, Ferhat Göçer ve Serkan Kaya

Klasik sanat tutkunları için ise Mersin Kültür Merkezi Opera Salonu'nda görkemli performanslar sergilenecek. Carl Orff’un ölümsüz eseri "Carmina Burana" sahne kantatı ve romantik balenin zirvesi "Giselle", izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Tarih ve Estetik: Müzelerde Sergi Heyecanı

Mersin Arkeoloji Müzesi, festival boyunca iki dev sergiye ev sahipliği yapacak:

“Hâne” Sergisi: Hat, tezhip ve dijital eserlerle aile ve yuva kavramlarını manevi bir dille ele alıyor.

“Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri”: Kâbe örtülerinden Mushaf-ı Şeriflere kadar paha biçilemez eserler ziyaretçilerle buluşacak.



Gastronomi Rotası: 45 Lezzet Noktası

Mersin demek, damak çatlatmak demek! Festival kapsamında ilk kez uygulanacak olan "Lezzet Noktası" projesiyle şehrin gastronomi haritası çıkarıldı. Şefler tarafından belirlenen 45 noktada şu yerel lezzetleri deneyimleyebilirsiniz:

Vazgeçilmezler: Tantuni, Cezerye ve Humus.

Geleneksel Tatlar: Batırık, Kerebiç ve taze deniz ürünleri.



Çocuklar İçin Macera: "Çocuk Köyü"

Mersin İdman Yurdu Meydanı, minik katılımcılar için dev bir oyun alanına dönüşüyor.

Eğlence: Şişme oyun parkları, VR balon turu ve dijital oyunlar.

Eğitim: Geleneksel Karagöz atölyesi, çömlekçilik, bez dokuma ve cam sanatı atölyeleriyle çocuklar kültürel mirasla tanışacak.



Edebiyat ve Atölyeler

Mersin İl Halk Kütüphanesi’nde düzenlenecek “Edebiyat Buluşmaları” ile kentin kültürel birikimi uzman isimler tarafından masaya yatırılacak. Ayrıca geleneksel el sanatları meraklıları için birçok farklı noktada atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

