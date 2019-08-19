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Mersin'in Gülnar ilçesi için kuvvetli yağış uyarısı

Mersin'in Gülnar ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Mersin'in Gülnar ilçesi için kuvvetli yağış uyarısı

Mersin'in Gülnar ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 2 saatlik periyotta Mersin'in Gülnar İlçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mersin
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