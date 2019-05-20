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Mersin'in kerebiçi tescillendi

Mersin'in kerebiçi sadece ramazan aylarında değil artık yılın her döneminde talep görüyor. Kente has bu lezzet tescillendi. Coğrafi işaret tescil belgeli bir ürün haline geldi. Yurt içinde de yoğun ilgi gören kerebiç için şimdi sıra, dünyada tanınmasını sağlamaya geldi.

Mersin'in kerebiçi tescillendi

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapması ona derin bir mutfak kültürü kazandırdı. Kendine has eşsiz lezzetleriyle öne çıkan kentimiz Mersin'in bir ürünü daha tescillendi.

Kerebiç, ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor. Doğallığı ve hafifliğiyle damakları tatlandıran kerebiçin ünü son yıllarda sınırları aşıyor.

Peki bu dillere destan Kerebiç'in sırrı ne? Hamuru irmik, yağ, karbonat ve şekerle yoğruluyor. Sonra usta ellerde şekil alıp, içine damak zevkine göre ceviz yada fıstık konuluyor. Üzerine çöven otu köklerinden yapılan kaymak dökülerek servis ediliyor.

Sadece ramazan aylarında değil artık yılın her döneminde talep görüyor.

Mersin Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, hedeflerinin kerebiçi dünya sofralarının da baş tacı haline getirilmesini sağlamak olduğunu söyledi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Mersin
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