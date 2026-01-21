Mersin sallandı! AFAD verileri paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin'de meydana gelen depreme ilişkin verileri açıkladı. Bugün saat 16.12'de kaydedilen sarsıntının merkez üssü Erdemli ilçesi olarak belirlendi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.9 (Mw) olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı, merkez üssü Erdemli başta olmak üzere çevre ilçelerde de net bir şekilde hissedildi. Deprem anında vatandaşlar kısa süreli bir panik ve tedirginlik yaşadı. Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, korku yaratan sarsıntı sonrasında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı ve bölgeden olumsuz bir ihbar alınmadı.