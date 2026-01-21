Mersin sallandı! AFAD verileri paylaştı

Mersin'de deprem meydana geldi. AFAD depremin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mersin sallandı! AFAD verileri paylaştı
Yayınlanma:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin'de meydana gelen depreme ilişkin verileri açıkladı. Bugün saat 16.12'de kaydedilen sarsıntının merkez üssü Erdemli ilçesi olarak belirlendi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.9 (Mw) olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı, merkez üssü Erdemli başta olmak üzere çevre ilçelerde de net bir şekilde hissedildi. Deprem anında vatandaşlar kısa süreli bir panik ve tedirginlik yaşadı. Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, korku yaratan sarsıntı sonrasında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı ve bölgeden olumsuz bir ihbar alınmadı.

Görüntüler tepki çekmişti... Mersin'deki çocuk evi skandalında kararGörüntüler tepki çekmişti... Mersin'deki çocuk evi skandalında kararGündem
Yarın sabah raflarda! İşte A101 22 Ocak indirimli ürünler kataloğuYarın sabah raflarda! İşte A101 22 Ocak indirimli ürünler kataloğuMarket
Mersin deprem
Günün Manşetleri
Ankara-Trabzon arası 4,5 saate düşüyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
9 ilde suç örgütlerine dev operasyon
İstanbul merkezli dev operasyon
Bayrampaşa Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu
YPG/SDG ile anlaşma sağlandı
Bayrak saldırısına ilişkin idari tahkikat başlatıldı
Türk Bayrağına saldırıya tepki
Türkiye UNESCO sıralamasında dünya ikincisi oldu!
Ulusal Kanal 3 kategoride zirvede!
Çok Okunanlar
3 milyonun getirisi dudak uçuklattı! Hangi banka ne kadar veriyor? 3 milyonun getirisi dudak uçuklattı! Hangi banka ne kadar veriyor?
Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatları uçuşa geçti
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!
Yarın sabah raflarda! İşte A101 22 Ocak indirimli ürünler kataloğu Yarın sabah raflarda! İşte A101 22 Ocak indirimli ürünler kataloğu
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!