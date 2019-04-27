Mersin'in Silifke ilçesinde mart ayı başında örtü altında hasadına başlanan erik, bahçelerde kilosu 8 ila 14 liradan satılıyor. Özel olarak paketlenen erikler iç piyasanın yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Irak ve İran'ın da aralarında bulunduğu ülkelere gönderiliyor

İlk çıktığında taneyle satılan eriğin hasadına başlandı.



Mersin'in Silifke ilçesinde mart ayı başında örtü altında hasadına başlanan, ilk çıktığında taneyle satılan eriğin kilogramı 8 ila 14 liradan alıcı buluyor.



Sabah erken saatlerde işçiler tarafından toplanan erikler, eleklerde büyüklüklerine göre ayrılıp paketleniyor.



Özel olarak paketlenen erikler iç piyasanın yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Irak ve İran gibi ülkelere de gönderiliyor.



Silifkeli çiftçiler ürünlerinin değerinde satılmasından memnun.



ulusal.com.tr

