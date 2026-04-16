Mersin Silifke'de açık alan erik hasadı başladı: Fiyatlar 200 liraya geriledi
Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altı üretiminin ardından açık alanda da erik hasadına başlandı. Kış aylarında kilosu 10 bin liraya yaklaşan ve taneyle satılan can eriğinin fiyatı, tarlalardaki hasadın başlamasıyla birlikte ebadına göre 200 ile 800 lira bandına kadar geriledi.
Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'de erik fiyatları açık alan hasadıyla hızla düşüşe geçti. Silifke ilçesinde mart ayında örtü altında başlayan ve kilosu yaklaşık 10 bin lira sınırına dayanan erik hasadı tarlalara taşındı.
Üreticiler örtü altı hasadının sona ermesiyle birlikte mesaisini açık alanlara kaydırdı. Keben Mahallesi'nde üretim yapan Ali Bezgin, süreci şu sözlerle aktardı: "Keben mahallesinde örtü altı ve açık alanda erik üretimi yapıyorum. Hem örtü altında nem de açık alanda hasadımız devam ediyor. 12 dönüm örtü altından 15 ton erik hasadı yaptım"
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bu yıl açık alan hasadına yaklaşık bir ay geç başladıklarını belirten Bezgin, beklentilerini ve mevcut piyasayı şu şekilde değerlendirdi: "Şuan 12 dönümlük açık alanda erik hasadına başladım. Buradan da 15 ton civarı hasat bekliyoruz. Şuan hasat edilen eriklerimizi ebadına göre 200 ile 800 lira arasında değişen fiyatlardan satıyoruz. Havaların iyileşmesiyle birlikte erikler büyümeye başladı. Hasattan memnunuz"
SİLİFKE ERİĞİ SINIRLARI AŞIYOR
Göksu Vadisi üreticilerinden Murat Temur, açık alanda toplanan eriklerin yurt içinde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok ile sevk edildiğini bildirdi. Temur, ürünlerin iç pazarın yanı sıra ihracat yoluyla Arap ve Avrupa ülkelerine de gönderildiğini kaydetti. Bölgedeki birkaç bahçede başlayan açık alan hasadının, nisan sonu itibarıyla tam kapasiteye ulaşması planlanıyor.
8 BİN 500 TONLUK DEV ÜRETİM BEKLENTİSİ
Silifke genelinde bu yıl 6 bin 500 dönüm açık ve 800 dönüm örtü altı alanda toplam 8 bin 500 tonluk üretim hedefleniyor. Temur’un verdiği bilgilere göre üretim; Göksu Vadisi'ndeki Keben başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Karahacılı, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Ortaören, Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu mahallelerinde gerçekleştiriliyor.
Erkenci bir tür olması, görünümü ve lezzeti sayesinde tüketiciden yoğun talep gören can eriği, yüksek getirisi nedeniyle ilçedeki üretim alanlarının her geçen yıl daha da genişlemesini sağlıyor.
Bölgede hasat sezonunun açılmasıyla birlikte tarım işçileri de tarlalara indi. Sabahın erken saatlerinde bahçelere gelen işçiler, gün boyu erik toplayarak hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de üreten akrabalarının iş yükünü hafifletiyor. Hasat süreci, bölge ekonomisine ciddi bir istihdam ve hareketlilik getirmiş durumda.