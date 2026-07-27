Mersin Tarsus'ta faciayla biten deniz keyfi! 3 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sahilinde meydana geldi. Tarsus Çayı'nın denize döküldüğü bölgede serinlemek amacıyla denize giren Zehra Öztürk (39), Savaş Öztürk (42), Fatma Öztürk (16), Halil Öztürk (16) ve annenin kız kardeşi Ceylan Dağaşan (30) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve çevredekilerin müdahalesiyle 4 kişi sudan çıkarılırken, 1 kişiye ise ulaşılamadı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde anne Zehra Öztürk, baba Savaş Öztürk ve annenin kız kardeşi Ceylan Dağaşan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki Fatma Öztürk ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

VALİ ATİLLA TOROS BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Bölgeye giderek yürütülen ekiplerden detaylı bilgi alan Vali Atilla Toros, gazetecilere yaptığı açıklamada ailenin serinlemek amacıyla suya girdiğini belirtti. Vali Toros, olayın ardından 2 kişinin daha aileyi kurtarmak üzere denize girdiğini ve bu kişilerin kendi imkanlarıyla denizden çıkmayı başardıklarını aktardı.

Ailenin durumuna ilişkin bilgi veren Toros, "5 kişilik ailede anne, baba, annenin kız kardeşi, bir yeğen ve bir kız çocuğu var. Anne, baba ve annenin kız kardeşi maalesef hayatlarını kaybetti, cansız bedenlerine ulaştık. Bir kız çocuğu şu an hastanede tedavi altında. Durumu inşallah iyi olacak. Durumunun iyiye gittiğine ilişkin bilgiler geldi." ifadelerini kullandı.

KAYIP HALİL ÖZTÜRK İÇİN DENİZDE VE KARADA DEV ARAMA OPERASYONU

Suda kaybolan 16 yaşındaki yeğen Halil Öztürk'ün bulunması için denizde ve karada geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yürütülen operasyonun detaylarını paylaşan Vali Toros, şu bilgileri verdi:

"Yeğeni arama çalışmalarımız devam ediyor. Halihazırda 4 botumuz şu an sahada, denizde. 2 sahil güvenlik, 1 AFAD ve 1 polis botu, 4 dalgıcımız denizde aramaya devam ediyor. Karada da emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 112 ekiplerimizden oluşan bir ekiple buradayız. İnşallah en kısa zamanda denizde arama çalışmalarını sürdürdüğümüz vatandaşımızı da bulmayı ümit ediyoruz."