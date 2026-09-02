Mersin Tarsus'ta sulama kanalında can pazarı!

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. DSİ'ye ait sulama kanalının çevresinde yürüyen Mazin Halaf ve 6 yaşındaki kardeşi Y.H., henüz belirlenemeyen bir nedenle dengelerini kaybederek suya düştü. İki çocuğun akıntıya kapıldığını fark eden mahalle sakinleri hızla müdahale ederek 6 yaşındaki Y.H.'yi sudan çıkarmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, sevk edildiği hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

CANSIZ BEDENİ DÜŞTÜĞÜ YERİN 300 METRE İLERİSİNDE BULUNDU

Akıntıda gözden kaybolan 9 yaşındaki Mazin Halaf'ın bulunması için bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler yönlendirildi. Kanal boyunca yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde küçük çocuğun cansız bedeni, suya düştüğü noktanın yaklaşık 300 metre ilerisinde tespit edildi. Dalgıçlar tarafından çıkarılan Mazin Halaf'ın cenazesi, savcılık ve polis incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.