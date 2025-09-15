Mersin Toroslar’da kiracı oturduğu evi ateşe verdi!

Mersin’in Toroslar ilçesinde, kiracı olarak oturduğu apartman dairesinde yangın çıkaran bir kişi, mahallede büyük paniğe yol açtı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Mersin Toroslar’da kiracı oturduğu evi ateşe verdi!
Yayınlanma:

Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın son katındaki dairede oturan Selçuk K., evinde bilinçli olarak yangın çıkardı.

Olay sırasında mutfaktan bazı eşyaları balkondan dışarı fırlatan Selçuk K., daha sonra apartmanın damına çıkarak paniğe neden oldu.

BÖLGEYE İTFAİYE, POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın söndürüldü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI: UYUŞTURUCU BAĞIMLISI İDDİASI

Mahalle sakinlerinin saldırı girişiminde bulunduğu Selçuk K., polis ekiplerince gözaltına alındı ve ambulansla olay yerinden uzaklaştırıldı. Şüphelinin, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.

Yangın sonucu büyük bölümü hasar gören dairenin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Sürücüler dikkat! 15 Eylül’de trafiğe kapalı ve tek şeride düşen yollarSürücüler dikkat! 15 Eylül’de trafiğe kapalı ve tek şeride düşen yollarYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mersin yangın
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal duruşma salonundan aktarıyor!
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı
Yeni haftaya yağmur uyarısı
Yılın ödüllü astronomi fotoğrafları açıklandı
EuroBasket 2025’te Türkiye Avrupa ikincisi oldu
Esenyurt ilçe kongresinde partililer birbirine girdi!
Can kaybı 64 bin 871’e yükseldi
Özgür Özel ile Ümit Özdağ’dan CHP Genel Merkezinde
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu
Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e sert yanıt
Çok Okunanlar
Yeni haftaya yağmur uyarısı Yeni haftaya yağmur uyarısı
Altın fiyatları son dakika Altın fiyatları son dakika
15 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum 15 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum
Batman’da silahlı saldırı: Aynı aileden 4 kişi öldü Batman’da silahlı saldırı: Aynı aileden 4 kişi öldü
Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı