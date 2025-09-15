Mersin Toroslar’da kiracı oturduğu evi ateşe verdi!

Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın son katındaki dairede oturan Selçuk K., evinde bilinçli olarak yangın çıkardı.

Olay sırasında mutfaktan bazı eşyaları balkondan dışarı fırlatan Selçuk K., daha sonra apartmanın damına çıkarak paniğe neden oldu.

BÖLGEYE İTFAİYE, POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın söndürüldü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI: UYUŞTURUCU BAĞIMLISI İDDİASI

Mahalle sakinlerinin saldırı girişiminde bulunduğu Selçuk K., polis ekiplerince gözaltına alındı ve ambulansla olay yerinden uzaklaştırıldı. Şüphelinin, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.

Yangın sonucu büyük bölümü hasar gören dairenin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.