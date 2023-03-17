Mersin Valiliği'nden deprem açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Mersin Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Mersin'in birçok noktasından hissedilen sarsıntının ardından panik yaşayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Korku nedeniyle evlerine girmek istemeyenler, parklarda ve araçlarında vakit geçirdi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, depremle ilgili yazılı açıklamasında, "Deprem, Mersin ilimizde özellikle sahil bandındaki ilçelerimizde hissedilmiş olup şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.