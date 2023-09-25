Mersin ve Adana'da Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Polis ekipleri Mersin ve Adana'da çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirdi. Yapılan iki farklı operasyonda ele geçirilen silahların yanında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin ve Adana'da Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Mersin ve Adana'da polis ekipleri, silah kaçakçılığına ve uyuşturucuya karşı operasyon başlattı. Operasyonda Adana ve Mersin'de toplam 58 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Mersin'de 23 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Mersin'de silah kaçakçıları ve uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 23 ruhsatsız silah ile 15 bin 456 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasında, bazı şahısların sipariş üzerine ruhsatsız silah getirdikleri, bu silahları para karşılığında sattıkları ve aynı adreste uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi.

Mersin'de ruhsatsız silah ele geçirildi
Mersin'de 23 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bunun üzerine Bağlarbaşı Mahallesinde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 19 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 otomatik av tüfeği, 129 adet 7.65 çapında, 48 adet 9.19 çapında tabanca fişeği, 57 av tüfeği kartuşu ve ikametin bahçesinde şeftali ağaçlarının dallarına zulalanmış vaziyette 15 bin 456 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Adana’da da 35 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Seyhan Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi’ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 11 tabanca, 20 mermi, 74 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda şüpheliler A.G. ile M.A. gözaltına alındı. Öte yandan ekipler, ilçe genelinde cadde ve sokaklarda da uygulamalar yaptı. Denetimlerde ruhsatsız 20 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız otomatik tüfek, 781 gram esrar, 117 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Mersin # adana # ruhsatsız silah
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